Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Siebenjähriger leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 18.08.2019, gegen 11:30 Uhr kam es in der Bayreuther Straße zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge ein Siebenjähriger leicht verletzt wurde.

Ein 19-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Bruchwiesenstraße gefahren, als das Kind von einem Parkplatz ebenfalls auf den Fußweg lief. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden leichte Verletzungen festgestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell