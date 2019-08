Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 07.08.2019

Pkw beschädigt Schlitz - Auf einem Gartengrundstück im Heidbergweg beschädigten unbekannte Täter am Samstag, zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, einen grauen Kai/Sorento. Der Fahrer des Pkw hatte zur Tatzeit seinen Wagen und einen Pkw-Anhänger auf der Wiese abgestellt. Unbekannte lösten an dem Anhänger die Feststellbremse, sodass dieser gegen den Personenwagen rollte. Hierdurch entstand an dem Kraftfahrzeug ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer (0 66 42) 16 47S oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

