POL-OH: Alarmanlage verhindert Einbruch, Kraftstofffilter entwendet, Meißelhammer gestohlen

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 06.08.2019

Alarmanlage verhindert Einbruch Lauterbach - Möglicherweise verhinderte eine Alarmanlage einen Einbruch durch unbekannte Täter am Montagmorgen (5.8.), gegen 2:40 Uhr, in eine Gerüstbaufirma in der Vaitsbergstraße. Die Einbrecher versuchten ein Fenster aufzuhebeln und lösten dabei den Alarm aus. Daraufhin gaben sie ihr weiteres Vorhaben auf und ergriffen die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kraftstofffilter entwendet Freiensteinau - Von einem roten Roller entwendeten unbekannte Täter, zwischen Donnerstag (1.8.), 9 Uhr und Montag (5.8.), 4:40 Uhr, in der Alte Schulstraße den Kraftstofffilter. Der oder die Diebe bauten den Filter aus und nahmen ihn mit. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Meißelhammer gestohlen Freiensteinau/Weidenau - Einen Meißelhammer stahlen unbekannte Täter am Montag (5.8.), gegen 18 Uhr, von einer Terrasse eines Einfamilienhauses in der Schützenstraße im Freiensteinauer Ortsteil Weidenau. Das Stemmwerkzeug der Marke Dewalt/D25501 hat einen Wert von circa 400 Euro. Zur Tatzeit hielten sich im Bereich des Tatortes zwei männliche Personen auf, die Altmetall sammelten. Ob sie für die Tat in Frage kommen, werden die Ermittlungen zeigen. Die Beiden waren mit einem weißen Transporter unterwegs. Sie sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer von ihnen könnte um die 50 Jahre alt gewesen sein, der Zweite wird auf etwa 25 Jahre geschätzt. Der Ältere hatte dunkel Haare. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

