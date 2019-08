Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Katze an Schussverletzung erlegen

Medieninformation vom 02.08.2019

Katze an Schussverletzung erlegen Schlitz - Ein Unbekannter Täter schoss am Mittwoch (31.7.), gegen 19 Uhr, in der Salzschlirfer Straße vermutlich mit einer CO²-Waffe eine Katze an. Die Verletzung war jedoch so schwer, dass das Tier trotz tierärztlicher Behandlung daran erlag. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer (0 66 42) 16 47 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

