POL-OH: Gittertür aufgebrochen, Stromkabel abgerissen, Fahrrad gestohlen

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 02.08.2019

Gittertür aufgebrochen Alsfeld - Eine Metallgittertür zu einem Tabakladen brachen zwei unbekannte Täter am Donnerstag (1.8.), gegen 21:45 Uhr, in der Straße Mainzer Tor auf und entwendeten aus dem Eingangsbereich abgelegte Zeitschriften. In den Laden selbst sind die Einbrecher nicht eingedrungen. Das Diebesgut hat einen Wert von 120 Euro. Die beiden Verdächtigen sollen zwischen 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie hatten eine schlanke Figur und ein osteuropäisches Aussehen. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Stromkabel abgerissen, Feld in Brand gesetzt Lauterbach/Maar - Ein herabgerissenes Stromkabel war die Ursache für einen Feldbrand am vergangenen Samstagmittag (27.7.) in der Feldgemarkung von Lauterbach/Maar. Ein Landwirt fuhr mit einem Abschiebewagen auf dem abgeernteten Feld. Während des Betriebes hatte er eine Klappe des Wagens ausgefahren und blieb damit an dem Kabel hängen. Dadurch riss das Hochspannungskabel und entzündete beim Herabfallen das Stoppelfeld. In Reuters und teilen von Wallenrod fiel daraufhin für rund eine Stunde der Strom aus. Auch in der Nähe befindliche Pumpen der Wasserwerke Lauterbach waren von dem Stromausfall betroffen. Vor Ort befanden sich die Feuerwehren von Lauterbach und Maar sowie Angestellte des Energieversorgers OVAG im Einsatz. Der entstandene Schaden beträgt rund 51.000 Euro.

Fahrrad gestohlen Wartenberg/Angersbach - Von einem Grundstück in der Kirchgasse im Wartenberger Ortsteil Angersbach entwendeten unbekannte Täter zwischen dem 23. Juli und dem 1. August ein schwarz/gelbes Mountainbike. Das Fahrrad hat eine Wert von circa 100 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

