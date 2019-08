Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Busfahrer beleidigt und geschlagen - Einbrüche

Fulda (ots)

Busfahrer beleidigt und geschlagen

Fulda - Der Busfahrer eines Stadtbusses wurde am Mittwochabend (31.7.), gegen 22.30 Uhr, von einem weiblichen Fahrgast angespuckt und mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Außerdem warf die rabiate Frau dem Fahrer das Geld des Fahrpreises ins Gesicht. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei und Angaben eines Zeugen, stieg die 26-jährige Frau mit ihren beiden Kindern am Stadtschloss in den Bus. Sie sei im Besitz einer Monatskarte, könne diese jedoch momentan nicht finden, teilte sie dem Fahrer mit und durchsuchte ihre Handtasche. Einige Stationen weiter, forderte der Busfahrer sie nun auf, die Fahrkarte vorzuzeigen oder den fälligen Fahrpreis zu entrichten. Darüber geriet die junge Frau derart in Rage, dass sie dem 45-jährigen Busfahrer das Geld ins Gesicht warf, ihn anspuckte und mit Faustschlägen traktierte.

Einbrecher im Autohaus

Fulda - In die Kellerräume eines Autohauses in der Habelbergstraße sind Unbekannte eingestiegen. Vermutlich betraten sie die Lagerräume durch ein zuvor aufgebrochenes Kellerfenster. Ob sie etwas gestohlen haben ist nicht bekannt. Die Tat wurde von Angestellten am Dienstagnachmittag (30.7.) entdeckt.

Einbrecher in Wohnhaus

Künzell - Im Fellenweg in Pilgerzell brachen Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30./31.7.) in ein Wohnhaus ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und stiegen in die Innenräume des Kellers. Danach hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten den Wohnbereich. Ob sie etwas gestohlen haben ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Martin Schäfer, KHK Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell