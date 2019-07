Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnung: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 31.07.2019

Warnung: Falsche Polizeibeamte am Telefon Region - Zum wiederholten Mal warnt die Polizei vor falschen Polizeibeamten am Telefon. Am gestrigen Dienstag (30.7.) klingelte das Telefon bei rund einem halben Dutzend meist älteren Personen im Raum Freiensteinau. Der Anrufer gab sich als "Polizeibeamter" aus. Er gaukelte den Opfern vor, dass sie in den Focus von Einbrechern geraten seien. Deshalb müsse ihr Hab und Gut geschützt werden. Zum Glück waren die Betroffenen wachsam und fielen nicht auf die Masche herein. Ihre Polizei rät: - Machen Sie am Telefon keine Angaben über Ihre Vermögenverhältnisse - Gehen Sie nicht auf Forderungen ein - Notieren Sie sich im Display angezeigte Telefonnummern - Informieren Sie die Polizei (110) - Weitere Informationen erhalten Sie im Internet zum Beispiel unter www.senioren-sind-auf-zack.de

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell