POL-OH: Diebstahl - Graffiti - Sachbeschädigung - Raub

Fulda (ots)

Kennzeichenschild gestohlen

Burghaun - In der Zeit von Sonntag (04.08.) bis Montag (05.08.) stahlen unbekannte Täter in der Straße "Amselweg" das vordere amtliche Kennzeichen FD-SK 1703 von einem roten Opel Meriva. Es entstand ein Sachschaden von rund 40 Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Fulda - In der Zeit von Freitag (02.08.) bis Montag (05.08.) sprühten unbekannte Täter auf einem Schulgelände in der Carl-Schurz-Straße mehrere Schriftzüge auf die Außenfassade, mehrere Fensterscheiben, die Haupteingangstüre, sowie auf eine Stützmauer und den Schulhof. Es entstand ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkws

Fulda - In der Nacht von Montag (05.08.) auf Dienstag (06.08.) wurden auf einem Parkplatz in der Straße "Am Emailierwerk" mehrere Pkws beschädigt. Unbekannte Täter schlugen unter anderem an einem Fahrzeug die Heckscheibe ein und rissen an zwei weiteren Fahrzeugen die Scheibenwischer so brachial ab, dass auch der Scheibenwischermotor dadurch beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen nach Raub gesucht

Fulda - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, lief am Freitag (26.07.), gegen 23.10 Uhr, ein 50-jähriger Mann aus Neuhof die Magdeburger Straße entlang. Im Bereich des dortigen Kreisels wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Plötzlich taucht eine weitere unbekannte männliche Person hinter dem Opfer auf und schlug im unvermittelt gegen den Hals, wodurch dieser zu Boden ging und bewusstlos wurde. Nach Angaben des Geschädigten wurden ihm 100 Euro aus der Geldbörse entwendet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

