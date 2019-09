Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Diebstahl von Werkzeugen

Vreden (ots)

Unbekannte Täter haben Werkzeuge aus einer Garage in Vreden gestohlen. Die Täter rissen eine Jalousie aus der Verankerung und verschafften sich somit gewaltsam Zugang zu der Garage eines Rohbaus auf der Straße Im Fasanenweg. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 18.09.2019, circa 20.00 Uhr, und Donnerstag, 19.09.19, etwa 17.00 Uhr. Die Diebe erbeuteten hochwertige Elektrowerkzeuge und eine Schubkarre. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen unter Tel.(02561) 9260.

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

