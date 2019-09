Polizei Steinfurt

POL-ST: Nachtrag: Rheine, Brand in Wohn- und Geschäftshaus, Versicherung setzt Belohnung aus.

Rheine (ots)

Nach der Begehung des Brandortes durch einen Brandsachverständigen sind sich die ermittelnden Beamten sicher, dass der Brand in der Pizzeria vorsätzlich herbeigeführt wurde. Die bisherigen Ermittlungen konnten noch nicht zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen. Die zuständige Brandversicherung hat für Hinweise, die zu der Ergreifung des Täter oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von insgesamt 5.000 Euro ausgesetzt. Die Polizei sucht nach wie vor Zeugen, die Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Erstmeldung: Rheine, Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Am frühen Mittwochmorgen (11.09.), gegen 1.30 Uhr, hat es in der Catenhorner Straße einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus gegeben. Der Lagerraum einer Pizzeria brannte dabei vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung ist auch das Ladenlokal stark beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung. In die weiteren Ermittlungen ist ein Brandsachverständiger eingeschaltet. Der Sachschaden liegt bei ca. 51.000 Euro.

