Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald und Biederbach: Drei Motorradunfälle

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Das schöne Wetter am vergangenen Wochenende nutzten viele Motorradfahrer für eine Ausfahrt. Leider wurden hierbei auch einige Unfälle verursacht.

Am Samstag, kurz vor 14.30 Uhr, geriet ein Motorradfahrer in Simonswald zusammen mit seiner Mitfahrerin in Schwierigkeiten, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Beide stürzten über eine Schutzplanke die Böschung hinunter. Während die Sozia Glück hatte und in ein Gebüsch fiel, zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass ausgelaufene Betriebsstoffe keine Gefahr für weitere Verkehrsteilnehmer darstellen. Auf der L173 kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Am Sonntag, kurz vor 16 Uhr, wollte ein bergwärts fahrender Motorradfahrer ebenfalls auf der L 173 bei Simonwald einen vorausfahrenden Pkw überholen. Als er sich etwa im "toten Winkel" des vorausfahrenden Autofahrers befand, scherte auch dieser zum Überholen aus. Der Motorradfahrer konnte einen Kontakt mit dem Auto nicht vermeiden und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Kraftrad. Er geriet ins Schlingern und kam sehr wahrscheinlich mit mittlerweile stark verringerter Geschwindigkeit zu Fall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei zog er sich hierbei glücklicherweise keine Verletzungen zu. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Sehr schwer verletzt wurde am Sonntag, kurz vor 17.30 Uhr, ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L 101 bei Biederbach. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Unfallermittlungen dauern an.

