Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B418

Echternacherbrück (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019, gegen 13:00 Uhr kam es auf der B418 im Bereich zum Industriegebiet Echternacherbrück zu einem gefährlichen Fahrmanöver durch den Fahrer eines roten VW Golf mit Trierer Zulassung. Laut ersten Erkenntnissen befuhr der VW Golf die B418 aus Richtung Minden in Richtung Echternacherbrück. Im Bereich der Einfahrt zum Gewerbegebiet schnitt er eine Kurve derart, dass ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer ausweichen musste und sich dabei das rechte Vorderrad beschädigte. Der VW Golf-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg:

Telefon: 06561/96850

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de



