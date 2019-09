Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW in Daleiden

Prüm (ots)

In der Nacht vom 20.09. - 21.09.2019 im Zeitraum von 00:30 - 08:30 Uhr haben bisher unbekannte Täter einen blauen PKW der Marke VW in Daleiden, Falkenaueler Weg, beschädigt. Der PKW wurde an der Motorhaube sowie am rechten Kotflügel mutwillig mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Zudem wurden beide Außenspiegel beschädigt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm (Tel.:06551-9420 / E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

