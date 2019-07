Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Junger Mann greift Wachmann und Polizist in Notaufnahme an

Schwerin (ots)

Am frühen Sonntagmorgen griff ein 18-jähriger Mann aus Gadebusch in der Notaufnahme der Schweriner Helios-Kliniken einen Mitarbeiter des Sicherheitspersonals mit Fäusten an. Dabei wurde der 52-jährige Wachmann im Gesicht verletzt.

Die Polizei wurde informiert und kam vor Ort. Im Zuge der Anzeigenaufnahme provozierte der junge Mann permanent, dann griff er plötzlich einen Beamten an. Dieser wehrte den Angriff ab und überwältigte den alkoholisierten Gadebuscher (1,6 Promille).

Handschellen klickten, das Personal der Notaufnahme hatte endlich wieder Ruhe und konnte sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren.

Den Rest des Morgens und des Vormittags verbrachte der Angreifer in einer Ausnüchterungszelle des Polizeihauptreviers.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet, außerdem trägt er die Kosten des Gewahrsams.

