Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hesepe - Polizei sucht Unfallstelle

Hesepe (ots)

Am Freitagmorgen gegen 04:15 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Ueffelner Straße im Bereich der Auffahrt zur B68 gerufen. Ein Auto war von der Straße abgekommen. Die Polizisten trafen auf einen 19-jährigen Mann aus Lathen, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Das verunfallte Fahrzeug, ein schwarzer Nissan Mirca, wies unterschiedliche Beschädigungen auf, die nicht im Zusammenhang mit dem Unfall standen. Der Unfallfahrer machte unkonkrete Angaben zu einer vorausgegangenen Kollision mit einer Mauer, zur Fahrtstrecke schwieg er sich allerdings aus. Die Polizei Bramsche sucht daher Zeugen, die den Nissan Mirca beobachtet haben oder in der Umgebung Unfallschäden festgestellt haben. Diese Personen melden sich bitte unter der Rufnummer 05461 915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell