Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Diebstahl von Betriebsgelände

Kupferkabel gestohlen

Kalkar-Appeldorn (ots)

Am Freitagmorgen (20. September 2019) in der Zeit zwischen 01:00 und 03:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Betriebsgelände an der Reeser Straße. Sie durchschnitten einen Maschendrahtzaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Dort entwendeten sie eine noch nicht genau bezifferte Metermenge Kupferkabel. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkten das Loch im Zaun. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

