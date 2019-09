Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Betrug am Telefon

Täter gaukeln Lotto-Gewinn vor

Kalkar (ots)

Am Montag (16. September 2019) gegen 16:30 Uhr erhielt ein 81-Jähriger aus Kalkar einen Anruf von einem Unbekannten, der ihm von einem angeblichen Lottogewinn erzählte. Um den Gewinn zu erhalten, sei jedoch eine Bearbeitungsgebühr fällig, die der 81-Jährige in Form von Guthabenkarten für einen App-Store entrichten solle. Der Senior folgte dieser Anweisung. Am nächsten Tag meldete sich wieder ein unbekannter Mann per Telefon und gab an, der Lottogewinn sei höher, als bisher mitgeteilt, weshalb die Gebühren gestiegen seien. Der 81-Jährige lehnte weitere Zahlungen jedoch ab und der Unbekannte beendete das Gespräch. Daraufhin erstattete der Kalkarer Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie den Anrufer nicht kennen, und Ihnen Gewinne mit einer Gegenleistung versprochen werden. - Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis. - Übergeben Sie niemals Geld, egal in welcher Form, an unbekannte Personen oder Anrufer. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

