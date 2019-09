Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Wer kennt die Frau auf dem Foto?

Kranenburg (ots)

Eine unbekannte, weibliche Tatverdächtige hat am 20. Mai 2019 um 15:00 Uhr im Shop einer Tankstelle in Kranenburg den Tankbetrag nicht entrichtet. Die Frau kaufte zwar andere Waren, unterließ es jedoch, die Tankrechnung zu zahlen und verließ die Tankstelle in unbekannte Richtung. Das Foto kann über folgenden Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kranenburg-diebstahl

Wer kennt die abgebildete Frau? Die Kripo Kleve erbittet Hinweise auf die Person oder ihren Aufenthaltsort unter Telefon 02821 5040. (cs)

