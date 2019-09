Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg- Unfall mit Zustellerfahrzeug/ 36-Jährige schwer verletzt

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (18. September 2019) gegen 15.45 Uhr kam eine 36-jährige Kleverin aus bislang unerklärter Ursache am Drüller Weg nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Graben. Die Kleverin fuhr in ihrem Zustellerfahrzeug, einem VW Transporter, den Drüller Weg in Richtung Buschstraße als sich der Unfall ereignete. Sie verletzte sich bei dem Geschehen schwer und musste stationär im Krankenhaus verbleiben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell