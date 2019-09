Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mobiltelefon aus der Hand genommen und geflüchtet

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 12.09.19, gegen 13:00 Uhr, wurde eine 67-jährige Frau im Rieslingweg, vor dem Anwesen Nummer 1, von einem Kind angesprochen und nach Geld gefragt. Während die Frau nach Münzgeld suchte, nahm ihr der Täter das Mobiltelefon aus der anderen Hand und flüchtete vom Tatort. Der Täter wird mit 10-11 Jahren, 140cm groß, sehr dicke Figur, schwarze gegelte Haare, an der Seite kurz geschnitten, beschrieben. Der Junge soll eine schwarze Jeanshose und ein schwarz-weißes T-Shirt getragen haben. Zeugen des Vorfalles, insbesondere die Insassen eines Pkw's, die dem Täter gefolgt sein sollen, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-933425

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell