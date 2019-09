Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten (Pfalz) - B 272 nach Verkehrsunfall gesperrt

Weingarten (Pfalz) (ots)

Ein nicht mehr fahrbereiter Transporter ist die Folge eines Verkehrsunfalls vom Mittwochabend gegen 17 Uhr auf der B272 zwischen Weingarten und Hochstadt. Der 60 - jährige Fahrer, welcher in Richtung Landau unterwegs war, kam in Folge der Nutzung seines Mobiltelefons auf die Gegenspur und landete letztlich mit seinem Fahrzeug im Graben. Der Fahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

