Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt - Werkzeugkiste gestohlen

Kuhardt (ots)

Werkzeuge im Gesamtwert von 200 EUR entwendete ein bis dato unbekannter Täter in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Das Werkzeug war in einer Kiste in einem Verkaufsstand der Kerwe deponiert. Täterhinweise liegen bis dato keine vor.

