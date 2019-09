Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Verletzte Radfahrerin

Bild-Infos

Download

Kirrweiler (ots)

Angeblich wegen der tiefstehenden Sonnen konnte am Mittwochmorgen (11.09.2019, 10 Uhr) ein 86-jähriger Autofahrer die Fahrbahnverengung an der Ortseinfahrt von Kirrweiler zu spät erkennen und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht wurden Teile der Begrenzung gegen den Fuß einer 79-jährige Radfahrerin geschleudert, die dabei hinstürzte und sich leicht verletzte. Die Frau wurde ärztlich versorgt. Der Pkw des 86-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell