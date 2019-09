Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ausweichmanöver - Pkw-Fahrer gesucht

Silz - L 493 (ots)

Am Dienstag, 10.09.2019, gegen 11:45 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer die L 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. Etwa 1 Kilometer vor dem Wild- und Wanderpark Silz, musste der Lkw-Fahrer eine Vollbremsung einleiten und nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Ein entgegenkommender silberfarbener Pkw soll auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und den Lkw nach rechts abgedrängt haben. Zur Klärung des Tathergangs werden, insbesondere der Fahrer des silberfarbenen Pkw, sowie Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden

