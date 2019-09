Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Rauchmelder löst Einsatz aus

Germersheim (ots)

Zu einem gemeinsamen Einsatz rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei Germersheim am Dienstagabend gegen 22 Uhr in die Leipziger Straße aus. Eine 72 - jährige Frau versuchte Papier in ihrer Wohnung anzuzünden, woraufhin der Rauchmelder aktiviert wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte warf die Frau eine Thermoskanne auf einen Feuerwehrmann, welcher am Helm getroffen wurde und glücklicherweise unverletzt blieb. Das brennende Papier konnte rasch gelöscht werden. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde die Frau in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Bei dem Vorfall entstand kein Gebäudeschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde von der Polizei eingeleitet.

