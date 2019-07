Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Wunstorf: Kleinkraftradfahrer flüchtet vor Polizeistreife

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Donnerstagabend (18.07.2019), gegen 21:00 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad vom Ortsteil Klein Heidorn bis in das Wunstorfer Stadtgebiet vor der Polizei geflüchtet. Nach einer Kollision mit einem Funkstreifenwagen an der Straße Nordrehr ist der Kradfahrer gestürzt und anschließend unerkannt zu Fuß entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Streifenbesatzung den Kradfahrer in Klein Heidorn kontrollieren, als dieser unvermittelt beschleunigte und über mehrere Feldwege in Richtung der Kernstadt Wunstorf flüchtete.

Der Streifenwagen verfolgte den Flüchtenden daraufhin mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn bis in die Straße Nordrehr. Dort gelang es den Polizisten, das Krad - eine blaue Gilera - zu überholen.

Beim Versuch, dem Zweiradfahrer den Weg abzuschneiden, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während das Kleinkraftrad unter einen am Straßenrand geparkten Anhänger rutschte, stand der gestürzte Fahrer auf und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Fahrer unerkannt entkommen.

Den bei dem Unfall entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 2 800 Euro.

Bei einer Überprüfung konnte der Halter des zurückgelassenen Krads, ein 32-jähriger Mann aus Wunstorf, bislang nicht angetroffen werden. Ob er auch der Fahrer der Gilera war, ist Gegenstand der vom Verkehrsunfalldienst (VUD) geführten Ermittlungen.

Gegen den bislang unbekannten Kradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Hinweise zu dem Mann - er trug eine dunkle Jacke und einen Motorradhelm - bitte an den VUD unter der Telefonnummer 0511 109-1888. / schie, isc

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Thorsten Schiewe

Telefon: 0511 -109 -1041

Fax: 0511 -109 -1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell