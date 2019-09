Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt von rechts missachtet

Kapellen-Drusweiler (ots)

Am Mittwoch, 11.09.2019, gegen 09:15 Uhr, kam es an der Einmündung Ludwig-Kröber-Straße, Ecke Hintergasse, zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW Touran befuhr die Ludwig-Kröber-Straße in Richtung Weinbergstraße. An der Einmündung zur Hintergasse missachtete die 30-jährige Fahrerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden 37-jährigen BMW-Fahrers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell