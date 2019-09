Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 11.09.2019, 13:00 Uhr bis 11.09.2019, 13:30 Uhr Verkehrsunfallflucht

Birkweiler (ots)

Ein vermutlich unbekannter LKW-Fahrer stieß in der Hauptstraße an den Dachgiebel eines Anwesens und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Haus entstand Schaden von ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Landau.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell