Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfallflucht

Ladbergen (ots)

Am Wochenende ist die Fassade eines Gebäudes auf dem Betriebsgelände Heidesch 1 (Industriegelände) beschädigt worden. Nach Zeugenaussagen war die Fassade am Freitag (12.07.), gegen 18.00 Uhr, noch unversehrt. Am Montag, gegen 08.15 Uhr, wurde festgestellt, dass die Fassade erheblich beschädigt worden war. Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hat die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den Spuren nach sind die Beschädigung durch ein größeres Fahrzeug hervorgerufen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

