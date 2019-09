Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Frau zerkratzt Autolack

Schwegenheim (ots)

Sachschaden in Höhe von 500 EUR entstand an einem geparkten Fahrzeug am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein Zeuge konnte beobachten wie eine 64 - jährige Frau den Lack mit einem Gegenstand beschädigte und verständigte daraufhin die Polizei. Die Frau bestritt gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten die Tat. Ob ein Zusammenhang zu den zurückliegenden Sachbeschädigungen besteht, wird derzeit geprüft. Zudem lag gegen die Frau noch ein offener Haftbefehl vor dessen Vollstreckung durch die Bezahlung des geforderten Betrages in Höhe von 1000 EUR abgewendet wurde.

