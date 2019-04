Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 16.04.2019, 12.00 Uhr Zusammstoß zwischen PKW und Fußgänger

Landau (ots)

Eine 31-jährige PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Johannes-Kopp-Str. in Fahrtrichtung Max-von-Laue-Straße und wollte nach links in die Lise-Meitner-Straße abbiegen. Ca. 20 Meter vor der Einmündung lief eine 37 Jahre alte Fußgängerin hinter einem ca. 2.50 Meter hohen Busch plötzlich auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Trotz angepasster Geschwindigkeit und einer direkt eingeleiteten Vollbremsung, kam die Fußgängerin zu Fall und zog sich hierbei vermutlich eine Fraktur am Bein zu. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell