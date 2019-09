Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl

Honda-Roller mit dem Kennzeichen 974RNS entwendet

Goch (ots)

Am Freitag (13. September 2019) in der Zeit zwischen 07:30 und 14:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Roller der Marke Honda, der auf dem Parkplatz einer Schule am Südring abgestellt war. Der Motorroller trägt die Farben blau, gelb und schwarz und das Versicherungskennzeichen 974RNS. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

