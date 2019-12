Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 02.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Lauffen: Nur leicht verletzt Am Samstag, 21.12.2019, gegen 20.58 Uhr, befuhr eine Fahrzeugkolonne von vier Pkw die Landstraße 1105 aus Ilsfeld kommend in Richtung Lauffen. Kurz vor dem Parkplatz Römerhö-fe wurde die Kolonne von einem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Seat Ibi-za überholt. Im gleichen Moment kam der Kolonne ein Pkw BMW entgegen. Als der 23-jährige BMW-Fahrer, den auf seiner Seite entgegenkommenden Seat bemerkt, wich er nach rechts in den Grünstreifen aus. Der 24-jährige Seatfahrer fuhr zwischen dem dritten überholten Fahr-zeug und dem entgegenkommenden BMW in der Mitte hindurch und verlor danach die Kon-trolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen leichten Hügel, welcher wie eine Schanze wirkte. Dadurch hob der Seat leicht ab und kollidierte mit einem Baum. Im Anschluss rutschte der Seat weiter in den angrenzenden Weinberg und kam dort erst nach etwa 20 Metern zum Stehen. Der Seat wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Der 24-jährige Fahrer konnte allerdings das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde nur leicht verletzt. Eine Berührung der Fahrzeuge fand nicht statt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000, Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell