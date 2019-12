POL-HN: PP Heilbronn, Stand 08.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Betrunken Unfall verursacht Am Freitag, 20.12.2019, 16:39 Uhr, wollte ein 43-jähriger mit seinem Pkw Peugeot von der Fü-gerstraße kommend nach rechts in die Weipertstraße in Richtung Europaplatz abbiegen. Hier-bei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Opel einer42-jährigen wel-che vom Europaplatz kommend die Weipertstraße in Richtung Austraße befuhr. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher stark nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hohenlohekreis Forchtenberg: Dachrinne beschädigt Am Donnerstag, 19.12.2019, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr, wurde an einem Schuppen im Weinbergweg die Dachrinne beschädigt. Auf Grund der Höhe dürfte nur ein Lkw als Verursacher in Frage kommen. Die Dachrinne wurde auf einer Länge von 6 m be-schädigt. Vermutlich war es ein Lkw einer naheliegenden Baustelle. Diese müssen den Weinbergweg als Zufahrt zur Baustelle nehmen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Künzelsau, Tel.: 079409400, hofft nun auf Zeugen welchen Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können.

Künzelsau: Zeugen gesucht Am 20.12.2019, gegen 07:50 Uhr, befuhr eine 39-jährige den Gemeindeverbindungsweg von Kocherstetten in Richtung Mäusdorf mit ihrem blauen VW Golf. Hierbei kam ihr ein weißer Pkw entgegen. Es kam zu einem Kontakt zwischen den beiden Außenspiegeln. Der weiße Pkw entfernte sich ohne Anzuhalten von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen 1er BMW oder Audi A4 neueren Baujahrs gehandelt haben. Das Kennzeichen hatte eine KÜN-Zulassung. Eventuell waren im Kennzeichen noch ein "J" und eine "8" enthalten. Dies ist jedoch nicht gesichert. Das Polizeirevier Künzelsau, Tel.: 079409400, sucht Zeugen welche Angaben zum Unfallver-ursacher machen können.

