Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei sucht Zeugen nach Brand in Twistringen - Streit zwischen Radfahrer und Pkw-Fahrer in Syke ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 07.30 Uhr kam es in Melchiorshausen auf der B 6 Einmündung Grützmacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Grützmacher Straße nach rechts auf die B 6 Richtung Bremen einbiegen. Kurz vor der Einmündung auf der B 6 befindet sich eine Fußgängerampel, die von einer Radfahrerin betätigt wurde. Die 63-Jährige Kastenwagen-Fahrerin bog in dem Glauben ein, die Ampel sei für Fahrzeuge auf der B 6 Rot. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer, der auf der B 6 in Richtung Bremen unterwegs war, konnte nicht mehr anhalten und kollidierte mit der Einbiegenden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Twistringen - Brand

In der Nacht zu Donnerstag gegen 0.15 Uhr meldeten zwei Zeugen (Autofahrer) einen Brand auf dem Gelände des Gymnasiums in der Vechtaer Straße. Die ersten eintreffenden Feuerwehrkräfte stellten den Brand einer Papiertonne fest. Diese brannte bereits so stark, dass das Feuer auch auf eine weitere Papiertonne übergreifen konnte. Auch ein Geräteschuppen wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Polizei erste Ermittlungen aufnehmen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Brandstiftung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich um das Gymnasium Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, in Verbindung zu setzen.

Syke - Streit

Am 20.10.2019 gegen 12.00 Uhr gerieten ein 32-jähriger Pkw-Fahrer und ein Radfahrer in der Steimker Straße in Streit. Grund war vermutlich ein vorangegangener Verkehrsvorgang. Aufgrund der Schilderung von Zeugen, hatte der 32-Jährige den Radfahrer im Verlauf des Streites zweimal vom Fahrrad geschubst. Noch bevor die Polizei am Vorfallsort eintraf, war der Radfahrer weitergefahren. Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei den Radfahrer sich zu melden. Laut der Zeugen ist der Radfahrer ca. 60 Jahre und hatte an seinem Fahrrad zwei auffällig rote Fahrradtaschen. Der Radfahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

