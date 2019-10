Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Schwerer Raub

Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Am Mittwoch, 23.10.2019, gegen 22.45 Uhr, lauerte ein bislang unbekannter männlicher Täter in Sulingen, Im Fladder, An der Brücke am Nordsee, dem männlichen Opfer auf und forderte unter Vorhalt eines Butterflymessers die Herausgabe von Wertsachen. Laut Opfer soll es sich bei dem Täter um einen Schwarzafrikaner gehandelt haben. Der Täter soll mit einer weißen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein und einen schwarz-weißen Rucksack getragen haben. Eine weitere Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Der Täter erbeutete Sachen im Wert von ca. 200.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

