Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahrer bei Unfall in Wagenfeld leicht verletzt - Graffiti an Schule in Diepholz - Lkw-Unfall in Bassum-Wedehorn ---

Diepholz (ots)

Schwaförden - Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am heutigen Dienstagvormittag in Schwaförden ereignete, sucht die Polizei Sulingen Zeugen. Gegen 09:20 Uhr war der Fahrer einer Sattelzugmaschine auf der Kreisstraße 11 von Brake kommend in Richtung Schwaförden unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein weißer Sprinter mit Kofferaufbau entgegen, der die Kurve schnitt. Der Fahrer des Sattelzuges wich nach rechts auf den Grünstreifen aus, trotzdem kam es zu einer Kollision. Der Unfallverursacher mit dem weißen Sprinter flüchtete unerlaubt und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei Sulingen hofft nun auf Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Telefon 04271/9490.

Diepholz - Verkehrsschild entwendet

Bereits in der Nacht vom 11.10.19 auf den 12.10.19 kam es im Zeitraum von 03:50 Uhr bis 04:15 Uhr zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung und einem Diebstahl eines Verkehrsschildes im Bereich der Flöthestraße. Bei Sichtkontakt mit dem hinzukommenden Streifenwagen flüchteten zwei augenscheinlich männliche Personen in unterschiedliche Richtungen. Fluchtrichtung des einen Täters ging vom Lohgerberweg auf den Parkweg über. Diese Person trug eine schwarz/weiße Jacke, eine schwarze Hose und warf einen metallenen Gegenstand von sich. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Wagenfeld - Fahrer leicht verletzt

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Varrel wurde bei einem Unfall am Montag gegen 06.45 Uhr leicht verletzt. Der 55-jährige war auf der Varreler Straße in Richtung Varrel unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn geriet und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Sein Pkw dagegen erlitt einen Totalschaden.

Diepholz - Farbschmierer am Werk

In der Zeit von Mittwoch letzter Woche bis zum Montag dieser Woche haben unbekannte Täter auf der Rückseite am Gebäude der Dr-Kinghorst-Schule in der Hindenburgstraße Graffiti an der Gebäudewand hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Twistringen - Diebstahl aus Transporter

In der Zeit von Donnerstag, 17.10. bis Montag, 21.10.2019 wurde im Kapellenweg ein Transporter aufgebrochen und diverses Werkzeug gestohlen. Der Sachschaden beträgt ca. 12000 Euro. Sollte jemand Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei in Twistringen, Tel. 0 42 43 / 942420 um Mitteilung.

Syke - Unfallflucht

Ein 58-jähriger Mann aus Bassum stellte am Dienstag um 9.00 Uhr seinen PKW ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Syker Einkaufszentrums ab. Als er nach 15 Minuten zu seinem Ford Kuga zurückkehrte, stellte er fest, dass jemand gegen sein Auto gefahren war und sich unerlaubt entfernt hatte. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Hinweise bitte nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Fahrradfahrer übersehen

Am Montagmittag gegen 12.00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Twistringer mit seinem Pedelec den Radweg der Großen Straße, als eine 64-jährige PKW-Fahrerin aus Pennigsehl, aus der Bahnhofstraße kommend, auf die Große Straße abbiegen wollte und nicht auf den Radfahrer achtete. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen blieben unverletzt; der Sachschaden beträgt über 2000 Euro.

Twistringen - Vorfahrt mißachtet

Eine 54jährige Barnstorferin wollte am Dienstagnachmittag um 14.20 Uhr aus der Raiffeisenstraße in die Industriestraße einbiegen. Sie übersah den vorfahrtsberechtigten Firmenwagen eines 52-jährigen Fahrers aus Affinghausen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt ca. 17500 Euro.

Wedehorn - LKW musste ausweichen

Am Dienstagmorgen gegen 10.00 Uhr musste ein 31-jähriger LKW-Fahrer aus Aerzen einem entgegenkommenden LKW aus den Niederlanden ausweichen, weil dieser zu weit links fuhr. Dadurch kam der MAN Truck nach rechts von der Fahrbahn ab und das Führerhaus sowie der Auflieger stießen gegen eine Leitplanke und einen Straßenbaum. Dadurch verlor der LKW seine Weizen-Ladung. Der Schaden beträgt ca. 80000 Euro. Die niederländische Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem LKW soll es sich um einen weißen Scania handeln. Zeugen dieses Hergangs, bittet die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802010, um Hinweise.

Schwarme - Fußgänger übersehen

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr wollte ein PKW-Fahrer rückwärts von einer Grundstückeinfahrt in der Bremer Straße auf die L331 fahren. Dabei übersah er einen 34-jährigen Vater, der mit seinen beiden Kindern auf den Fußweg in Richtung Emtinghausen unterwegs war. Eines der Kinder wurde von dem Auto berührt und der Fußgänger machte sich durch einen Schlag gegen die Heckscheibe bemerkbar. Diese wurde dabei zerstört und der Schwarmer an der Hand verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell