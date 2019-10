POL-DH: ++Ehrenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten++

Polizeiinspektion Diepholz

Leicht verletzt wurde am heutigen frühen Morgen der Fahrer eines LKW bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 341 zwischen Ehrenburg und Anstedt. Gegen 05:30 Uhr war der 33-jährige Mann aus dem Landkreis Oldenburg mit seinem Sattelzug unterwegs in Richtung der Bundesstraße 61, als er von einem Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn überholt wurde. Nach eigenen Angaben erschreckte sich der LKW-Fahrer und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich der Mann leicht, an dem Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die Bergungsarbeiten werden vermutlich im Laufe des Vormittags durchgeführt, hierzu muss die Landesstraße 341 zwischenzeitlich gesperrt werden. Nach jetzigem Stand wird während der Bergung die aktuell bereits wegen Bauarbeiten gesperrte Bundesstraße 61 kurzfristig wieder geöffnet, weil sich der Unfall auf der Umleitungsstrecke (L 341) ereignete. Es kam bereits am Morgen zu zum Teil erheblichen Verkehrsbehinderungen.

