POL-DH: +++Räuberischer Diebstahl in Moordeich+++ +++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Schwarme+++

Diepholz (ots)

+++Moordeich - Räuberischer Diebstahl / Gefährliche Körperverletzung+++ Am Samstag, 19.10.2019 zwischen 01:40 - 2:00 Uhr kam es im Bereich der Straße Schweinekamp / Pablo-Picasso-Straße, in Stuhr-Moordeich, zu einem räuberischen Diebstahl. Die beiden Opfer wurden durch eine fünfköpfige Gruppe angesprochen. Dabei wurde dem einen Opfer zunächst das Fahrrad weggenommen. Als dieser sein Eigentum zurückfordert, schlugen die Täter gemeinschaftlich mit den Fäusten auf das Opfer ein. Während der körperlichen Auseinandersetzung eilte ein Freund des Opfers zur Hilfe und wurde unvermittelt von einem der Täter mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Erst als ein Zeuge sein Haus mit einer Taschenlampe verlies, ließen die Täter von den Opfern ab. Wenig später, angekommen an ihrer Wohnanschrift in Stuhr, wurden die Opfer erneut von drei der fünf Täter aufgesucht und mit massiven Fahrradschlössern angegriffen. Erst als die Opfer laut um Hilfe riefen, lassen die Täter von ihren Opfern ab. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Schwarme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person - Am 18.10.2019, gegen 07:14 Uhr, befuhr eine 22-jährige aus Schweringen mit ihrem Pkw den Kreisverkehr der Forststraße/ Beppener Straße in Schwarme und übersah den bereits im Kreisverkehr fahrenden und vorfahrtberechtigten Pkw eines 26-jährigen aus Schwarme. Durch den Zusammenstoß wurde die 22-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca.9000 Euro.

+++Syke - Einbruch in Firmengebäude+++ Am 19.10.2019, gegen 04:00 Uhr, kam es in Syke / Ortsteil Ristedt in der Straße Am Wasserwerk zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hierbei nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 zu melden.

+++Lembruch - Einbruch in Zahnarztpraxis+++ In der Nacht von Donnerstag, 17.10. auf Freitag, 18.10.2019, zwischen 19.10 und 07.20 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Zahnarztpraxis ein. Hier durchsuchten die Täter sämtlich Räume und entwendeten Bargeld und Zahngold. Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

