POL-DH: ++Sulingen - Junger Mann begeht diverse Straftaten++ ++Syke-Barrien - Einbruch in Sozialkaufhaus++ ++Syke-Barrien - Einbruch in Sozialkaufhaus++

Polizeiinspektion Diepholz

++Sulingen - Junger Mann begeht diverse Straftaten++ ++Syke-Barrien - Einbruch in Sozialkaufhaus++

Diepholz (ots)

++Syke-Barrien - Einbruch in Sozialkaufhaus++

Am Mittwoch, den 16.10.2019, um 11:30 Uhr, fiel den Diepholzer Polizeibeamten ein junger Fahrer auf, der mit seinem VW Golf die Schlesierstraße befuhr. Als die Polizeibeamten den jungen Mann, einen 23-Jährigen aus Leer, kontrollierten, stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Auto des 23-Jährigen wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

++Sulingen - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus einer Tischlerei++

In der Zeit von Donnerstag, 10.10.2019, 23:30 Uhr bis Freitag, 11.10.2019, 06:50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Produktionshalle einer Tischlerei in Barenburg, Mauseburg vier Akkuschrauber, sowie Zubehör. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter Tel.: 04271- 9490

++Sulingen - Junger Mann begeht diverse Straftaten++

Insgesamt vier Ermittlungsverfahren musste die Polizei Sulingen am gestrigen Abend gegen einen 23-jährigen Mann einleiten, nachdem dieser die Beamten über fast zwei Stunden "beschäftigte". Der aus der Elfenbeinküste stammende und in Sulingen wohnende Mann fiel gegen 21:30 Uhr einem Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt in der Innenstadt auf. Der bereits mehrfach wegen Diebstahls bekannte Mann hatte auch in diesem Fall versucht etwas zu entwenden, in seinem Hosenbund wurden Spirituosen gefunden. Die herbeigerufene Polizei durchsuchte den Mann anschließend gründlich und fand zudem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel. Während der Durchsuchungsmaßnahme in einem Nebenraum des Marktes griff der 23-jährige im Beisein der Polizei in eine Kasse und wollte sich Münzgeld in die Hosentasche stecken. Dies bemerkten die Beamten und unterbanden natürlich die Tathandlung. Dem 23-jährigen wurde ein Hausverbot ausgesprochen und er wurde aus dem Markt herausbegleitet. Währenddessen beschimpfte und bedrohte er mehrere Mitarbeiterinnen des Marktes und randalierte auf dem Parkplatz herum. Im weiteren Verlauf wurde er letztlich in Polizeigewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Zelle. Der 23-jährige muss sich nun wegen zweifachen Diebstahls, Bedrohung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

++Syke-Ristedt - Diebstahl von Rädern++

Aus einer Grundstückseinfahrt an der Ristedter Straße wurden in der Zeit von Dienstag, den 15.10.2019, 21:30 Uhr bis Mittwoch, den 16.10.2019, 07:45 Uhr Uhr die kompletten Räder eines Mercedes-Benz gestohlen. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

++Syke - Einbruch in Druckerei++

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag, den 16.10.2019 auf Mittwoch, den 17.20.2019 in eine Druckerei an der Gesseler Straße ein. Entdeckt wurde der Einbruch zu Arbeitsbeginn am Mittwoch früh gegen 07:45 Uhr. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke, Tel.: 04242 - 9690 in Verbindung zu setzen.

++Syke-Barrien - versuchter Einbruch in Senioreneinrichtung++

Am Mittwoch (16.10.2019) früh um 5:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter über den Hinter-Eingang in eine Senioren-Einrichtung an der Barrier Straße einzudringen. Als er bemerkte, dass sein Vorhaben beobachtet wurde, flüchtete er unerkannt.

++Syke-Barrien - Einbruch in Sozialkaufhaus++

Ebenfalls in der Nacht von Dienstag, den 15.10.2019 auf Mittwoch, den 16.10.2019 wurde in einem Sozialkaufhaus in der Glockenstraße eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter 04242 - 9690 zu melden.

