POL-DH: ++Barnstorf - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten++ ++Syke - Fahrradfahrerin verletzt++ ++Twistringen - erfolgreiche Festnahme eines Einbrechers++

Diepholz (ots)

++Diepholz - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht++

Am 14.10.2019 zwischen 16:30 Uhr und 16:55 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Schömastraße einen Renault Laguna und entfernte sich, ohne seine Personalien dort zu hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter Tel.:05441-9710 zu melden.

++Barnstorf - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten++

Am 14.10.2019 gegen 18:15 Uhr kam es in Barnstorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 47-jährige Barnstorferin kam mit ihrem Renault Capture aus der Mäkeler Straße und bog nach links auf die Straße Dammershausen (B51) auf. Hierbei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtige 25-jährige Barnstorferin, die mit ihrem Renault Clio in Richtung Barnstorf unterwegs war. Es kam zum Unfall. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 13000 Euro.

++Syke - Fahrradfahrerin verletzt++

Eine 68-jährige Atuofahrerin aus Pestinghausen übersah am Montagvormittag (14.10.2019) gegen 10.00 Uhr die Vorfahrt einer 54-jährigen Fahrradfahrerin aus Syke. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Mittelweg/Gesseler Straße. Die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

++Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Wohnhaus++

In der Zeit vom 01.10.2019 bis 07.10.2019 verschafften sich unbekannte Täter in der Wohldheide gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und durchsuchten das gesamte Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Wer in dieser Zeit Beobachtungen zu der Tat machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Syke unter der Tel.:0 42 42 - 9690 in Verbindung zu setzen.

++Twistringen - erfolgreiche Festnahme eines Einbrechers++

Ein tatverdächtiger Mann konnte am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr nach einem Einbruchsversuch in Twistringen festgenommen werden. Er war zunächst in das Gartenhaus auf einem Grundstück in der Topheide eingedrungen und "besorgte" sich dort diverses Werkzeug. Anschließend versuchte er in das Wohnhaus zu gelangen, wurde aber von der Bewohnerin "gestört", die sofort die Polizei informierte. Die Polizeibeamten konnten einen 27-jährigen Mann aus Schleswig-Holstein in der Nähe festnehmen.

Zu einem weiteren Einbruchversuch kam es ebenfalls am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr im Roßweg in Twistringen. Dort versuchte ein unbekannter Täter sich Zutritt in eine Garage zu verschaffen. Ob diese Taten im Zusammenhang stehen, ermittelt die Polizei derzeit. Zeugen, die dazu etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter Tel.: 0 42 42-9690 zu melden.

++Twistringen - Einbruch in ehemalige Schule++

Im Zeitraum von Mittwoch, den 09.10.2019, 10:00 Uhr bis Sonntag, den 13.10.2019, 17:15 Uhr gelangten bisher Unbekannte in eine ehemalige Schule in der Feldstraße in Twistringen und entwendeten zwei Sackkarren, einen Rollwagen sowie Bürobedarf. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter Tel.: 04242-9690 zu melden.

