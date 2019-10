POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.10.2019

Polizeiinspektion Diepholz

Hemsloh - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 19.10.2019, gegen 23:20 Uhr, wurde auf der Wagenfelder Straße in Hemsloh ein 30-jähriger aus Rahden mit seinem Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt hat. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,68 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Diepholz - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 19.10.2019, gegen 15:45 Uhr, wurde auf der Bremer Straße in Diepholz ein 19-jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hat. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Syke - Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum vom 18.10.2019, 19:45 Uhr, bis 19.10.2019, 11:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Bremer Weg in Syke. Ob hierbei etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 zu melden.

Syke - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 19.10.2019, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger aus Syke mit einem Pkw die Ferdinand-Salfer-Straße in Richtung der L340 und kam aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe der Gesseler Straße im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer, sowie sein 24-jähriger Beifahrer, wurde hierbei leicht verletzt. Der verunfallte Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Twistringen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 19.10.2019, gegen 16:35 Uhr, befuhr ein 48-jähriger aus Rehden mit einem Pkw die Bundesstraße 51 aus Twistringen kommend in Richtung Diepholz. Zwischen den Ortschaften Mörsen und Borwede brach vermutlich aufgrund vom starkem Regen und Wind ein Ast aus einem Baum und stürzte auf die Windschutzscheibe des Pkw. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

Stuhr - Ladendiebstahl im Ochtumpark

Am Samstagnachmittag wurden durch eine Angestellte des Kinderkleidungsgeschäftes sigikid zwei weibliche Täterinnen bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Nach Ansprechen ist die Angestellte durch eine Täterin zur Seite geschubst worden, sodass beide Täterinnen zunächst in einem Pkw flüchten konnten. Durch eine Syker Streife ist der Pkw letztlich im Stadtgebiet Syke gestoppt und kontrolliert worden. In dem Pkw konnten diverse originalverpackte Textilartikel aufgefunden werden, deren Herkunft noch geklärt werden muss.

Dreye - Einbruch in Baucontainer auf Hermes-Baustelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Baustelle an der Rieder Straße in Dreye, auf welcher die neue Hermes-Halle errichtet wird. Auf der Baustelle wurden mehrere Baucontainer gewaltsam geöffnet und betreten. Konkrete Angaben zum Diebesgut können noch nicht getätigt werden. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, werden bei der Polizei Weyhe unter der Rufnummer 0421/80660 entgegengenommen. Gesamtschaden: ca. 1000 Euro

Sulingen - Verkehrsunfall mit Sachschaden / Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein Fahrzeugführer (Pkw) aus Bremen befuhr am 18.10.2019 gegen 16:40 Uhr die B 61 aus Richtung Barenburg in Richtung Sulingen. Als er nach rechts in eine Nebenstraße abbiegen wollte und daher seine Geschwindigkeit verlangsamte, fuhr eine nachfolgende Pkw-Fahrerin aus der Samtgemeinde Kirchdorf auf. Obwohl Fremdschaden entstanden war, entfernte sich die Unfallverursacherin im weiteren Verlauf von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten aus Unfallbeteiligte nachzukommen. Zwischenzeitlich wurde sie ermittelt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sulingen/Vorwohlde - Trunkenheit im Straßenverkehr (Verstoß "0,5 Promille Gesetz")

Bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle am 18.10.2019 gegen 23:40 Uhr wurde festgestellt, dass ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Sulingen unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde bei ihm veranlasst und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

