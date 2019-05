Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Scheeßel. Begleitend durch eine Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach der 58-jährigen Angelika Wagner aus Scheeßel. Die Beamten setzen ab Mittwochmittag rund um Scheeßel einen Polizeihubschrauber ein. Die Frau ist am Samstagvormittag letztmalig in der Scheeßeler Ortsmitte gesehen worden. Sie war zu Fuß im Bereich Bahnhofstraße/Veerser Weg in Richtung Ortskern unterwegs. Wohin sie gehen wollte, ist noch unklar. Vermutlich benötigt Frau Wagner ärztliche Hilfe. Die im Scheeßeler Ortsbild bekannte, schlanke Frau ist mit etwa 160 cm eher klein. Im Gegensatz zu dem etwas älteren Foto hat sie mittlerweile kurze, graue Haare. Frau Wagner trug Winterbekleidung. Zeugen, die die Vermisste sehen oder gesehen haben, melden sich bitte bei der Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470 oder über den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell