POL-ROW: ++ Prävention vor Ort: Fachtag beschäftigt sich mit Cybermobbing ++

Rotenburg. Mit der kurzen Formel: THINK hat das Präventionsteam der Rotenburger Polizei am Dienstagvormittag rund die 150 Teilnehmer des Rotenburger Fachtags im Buhrfeindsaal der Rotenburger Werke begrüßt. Zum 15. Mal lud die Polizei gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, dem Präventionsrat der Stadt Rotenburg (Wümme) und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein. Unter der Überschrift "Cybermobbing 2.0 - Digitale Gewalt im Kinderzimmer" beschäftigte sich die Fachtagung vor allem mit jungen Menschen, die in sozialen Netzwerken Opfer dieses aktuellen Phänomens geworden oder dadurch gefährdet sind.

THINK soll Menschen zum Nachdenken anregen und daran erinnern, wie der Umgang in den sozialen Netzwerken sein sollte. Mit den Fragen T (Ist es wahr/true?), H (Ist es hilfreich/helpful?), I (Ist es inspirierend/inspiring?), N (Ist es nützlich/needful?) und K (Ist es freundlich/kind) kann jeder, der Nachrichten in der digitalen Welt postet, überprüfen, ob er wichtige moralische Spielregeln einhält.

Am Vormittag spricht der Diplom Psychologe Sebastian Pakheiser von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in seinem Vortrag "Wenn der Täter dir bis ins eigene Zimmer folgt!" über psychische Auswirkungen bei Kindern und Jugendlichen im Fall von Mobbing.

"Spuren im Netz" sind das Thema von Nils Harders vom Landeskriminalamt Niedersachsen. Er zeigt auf, wie wichtig der richtige Umgang mit sensiblen Daten im Internet ist.

Am Nachmittag folgen sechs Foren, in denen sich die Teilnehmer, hauptsächlich Lehrer und Erzieher, zu aktuellen Themen austauschen können. "Mobben stoppen", "Schau nicht weg bei Cybermobbing", "Mobbing-Interventions-Team - MIT", "Wir helfen dir bei Cybermobbing", "Ist Mobbing strafbar?" und "Cybermobbing - Die Folgen für die Opfer" heißen die Bausteine.

Bei aller Fachlichkeit kommt Kultur bei dem Fachtag nicht zu kurz. Die Theaterwerkstatt Bremen sorgt für die eine oder andere Überraschung.

