Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Windschutzscheibe beschädigt - möglicherweise Gegenstand von Brücke geworfen

Freiburg (ots)

Eine mutwillig beschädigte Windschutzscheibe hat ein Autofahrer am Montagabend beim Polizeirevier in Weil am Rhein angezeigt. Bei der Fahrt auf der B 317 gegen 21:20 Uhr sei ein Gegenstand auf die Autoscheibe getroffen, als er die Brücke zum Schleichturm in Fahrtrichtung Weil am Rhein passierte, so die Angaben des 58 Jahre alten Autofahrers. Umgehend wurde die Tatörtlichkeit überprüft. Dort konnte niemand mehr angetroffen werden. Auch der Gegenstand, der auf die Scheibe traf, konnte nicht gefunden werden. Vom Spurenbild her könnte ein Stein in Frage kommen. Am Auto entstand ein Schaden von knapp 1000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

