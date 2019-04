Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Halogenscheinwerfer löst Kellerbrand aus - Eigentümer löscht Feuer selbst - Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Freiburg (ots)

Zu einem Kellerbrand kam es am Montagmittag in Kandern. Gegen 14:50 Uhr war bemerkt worden, wie dichter schwarzer Rauch aus dem Keller des Hauses im Ortsteil Wollbach drang. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es dem Hauseigentümer, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr sorgte für die Lüftung der Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein eingesteckter, aber ausgeschalteter Halogenscheinwerfer für den Brand verantwortlich, der auf einem Holzregal abgelegt war und dieses in Brand setzte. Neben der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 39 Kameraden vor Ort war, war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

