Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto angefahren und abgehauen

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag zwischen 08.30 Uhr und 12.30 Uhr in der Roggenbachstraße auf dem Parkplatz der evangelischen Stadtkirche. Hier parkte eine 23 Jahre alte Frau ihren grauen Audi A1. Als sie um 12.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, fiel ihr sofort ein Schaden am hinteren linken Kotflügel auf. Als sie parkte, war links neben ihr ein weißer Van (VW oder Mercedes) abgestellt. Dieser war aber am Mittag weg. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 1000 Euro. Wer Angaben zum weißen Van machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

