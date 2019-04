Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Heitersheim - Dreister Putzmann entpuppt sich als Dieb

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 08. April, betrat ein 32-jähriger Mann ein Firmengebäude im Alfons-Bitschnau-Weg in Heitersheim. Ausgestattet mit einem Putzeimer und einem Lappen gab sich der Mann auf Nachfrage als Putzmann einer Reinigungsfirma aus. Im Erdgeschoss des Anwesens bewegte sich der 32-Jährige ohne Aufsicht. In den Umkleideräumen versuchte der Mann die Personalspinde zu öffnen, was allerdings nicht gelang. Wie sich später herausstellte, entwendete er schließlich ein Paar schwarze Damen Turnschuhe des Herstellers Adidas, sowie eine Digitalkamera. Auf Nachfrage bei der Putzfirma wurde bekannt, dass der ungebetene Putzmann dort nicht mehr beschäftigt ist. Überprüfungen der Polizei ergaben, dass der vermeintliche Dieb bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten ist. Der Polizeiposten Heitersheim, Tel. 07634-5076733, hat die Ermittlungen aufgenommen.

