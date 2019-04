Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen (Abschlussmeldung)

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Am Montag, 08.04.2019 wurden gegen 16:35 Uhr mehrere Menschen bei einem Verkehrsunfall in Bad Krozingen (Freiburger Str./Staufener Str.) verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw, der an einer Ampel stand, plötzlich los. Er kollidierte mit einem anderen Auto und fuhr dann über einen Gehweg. Dort war gerade eine vierköpfige Familie unterwegs. Drei Familienangehörige wurden durch das Unfallgeschehen verletzt. Der 41-jährige Familienvater, seine 34-jährige Frau und ein 5-jähriger Sohn mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es bestand keine Lebensgefahr. Ein weiteres Kind blieb unverletzt.

Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass beim 65-jährigen Autofahrer medizinische Gründe vorgelegen haben könnten, die dazu führten, dass er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Durch den Unfall erlitt er nach derzeitigem Sachstand keine weiteren Verletzungen. Seine 61-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg zu melden (Tel. 0761 882-3100).

jc

***

Ursprungsmeldung:

Am 08.04.2019 gegen 16:35 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Freiburger Straße / Staufener Straße in Bad Krozingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Mehrere Notrufteilnehmer berichteten ein Pkw sei ein eine Personengruppe gefahren. Die Unfallörtlichkeit wurde von mehreren Streifen und mehreren Kräften des Rettungsdienstes angefahren. Alle Verletzten wurden vor Ort von mehreren Ersthelfern versorgt und dann von den eintreffenden Rettungskräften übernommen und in umliegenden Kliniken verbracht. Nach derzeitigem Sachstand der Ermittlungen stand ein Pkw-Führer auf der Basler Straße, Höhe Staufener Straße an der rot zeigenden Ampel. Aus ungeklärter Ursache beschleunigte das Fahrzeug plötzlich stark, überquerte die Kreuzung, touchierte dort einen anderen Pkw - welcher nur leicht beschädigt wurde - und kommt nach dem Kreuzungsbereich auf die linke Straßenseite. Dort kommt es auf dem Bürgersteig zum Zusammenstoß mit einer 4-köpfigen Familie, welche zu Fuß unterwegs ist. Zwei Erwachsene und zwei Kinder im Schulalter werden z.T. schwer verletzt. Der Fahrer des verursachenden Pkw wird ebenfalls verletzt. Die Unfallursache ist bislang unklar. Nach Ablauf der Ereignisse kann eine medizinische Ursache beim Fahrzeugführer nicht ausgeschlossen werden. Die Verkehrspolizeidirektion Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen übernommen. FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1016

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell