Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grünen VW Golf in der Hebelstraße. Der Golf des 24 Jahre alten Mannes stand von Donnerstag, 4. April bis Montag, 9. April am Fahrbahnrand. Am vorderen, rechten Stoßfänger konnten frische Unfallspuren in Form von Kratzern und Schleifspuren festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Außerdem fehlen seit dem Unfall das VW-Emblem und eine Kunststoffabdeckung des Golfs. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und eventuell Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell